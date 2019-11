Khalid é a mais recente confirmação para a edição de 2020 do NOS Alive. O músico vai subir ao palco do festival no dia 9 de julho de 2020.

O artista revelação, que conta vários prémios somados (MTV Video Music Awards, BET Awards) e que já soma cinco nomeações aos Grammys, sobe ao Palco NOS no mesmo dia de Taylor Swift.

"O cantor e compositor americano de 21 anos revela que as suas inspirações musicais começaram pela primeira vez com a sua mãe, com fortes raízes no R&B. Em 2015 começou a fazer música própria, com influências tão abrangentes como Kendrick Lamar, A$AP Rocky, Father John Misty, Frank Ocean, Grizzly Bear, Chance the Rapper, Lorde, India Arie e James Blake", lembra o NOS Alive em comunicado.

O NOS Alive regressa ao Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras, nos dias 09, 10 e 11 de julho de 2020. Os bilhetes estão à venda nos pontos de venda oficiais.

Artistas confirmados: Alt-j, Billie Eilish, Cage The Elephant, Caribou, Da Weasel, Finneas, Hobo Johnson and The Lovemakers, Parov Stelar, Taylor Swift,Two Door Cinema Club e Wolf Parade