Justice é a nova confirmação do NOS Alive 2025. A dupla francesa de música eletrónica atua no dia 11 de julho no Palco NOS, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

No festival, os Justice vão apresentar "HYPERDRAMA", álbum editado em 2024. O disco "combina sons de máquinas antigas com as infinitas possibilidades digitais para criar suites de melodias únicas"

A edição de 2025 do NOS Alive está marcada para os dias 10, 11 e 12 de julho, no Passeio Marítimo de Algés, em Oeiras.

Artistas já confirmados: Amyl and The Sniffers, Artemas, Barry Can't Swim, Benson Boone, Bright Eyes, CMAT, Dead Poet Society, FINNEAS, Future Islands, girl in red, Glass Animals, Justice, Kings of Leon, Mark Ambor, Mother Mother, Noah Kahan, Olivia Rodrigo, Parov Stelar, Sam Fender, Sammy Virji, St.Vincent, The Backseat Lovers e The Teskey Brothers.