A terminar o seu novo álbum, MAR acaba de lançar o single “Dreams” que, segundo a própria, é uma amostra daquilo que os fãs podem esperar lá para o final do ano. Escrita pela cantora e produzida pela DJ Von Di, a música explora um lado pessoal de MAR e reflete a sua evolução e o seu crescimento enquanto pessoa e artista.

Cantado em inglês, “Dreams” é o segundo single do novo álbum a ser lançado pela cantora, depois de, no final do ano passado, ter apresentado “Sin Ti”, uma colaboração com o cantor holandês de raízes cubanas Guydo.

Filha de pais espanhóis mas crescida em Portugal, MAR considera-se uma artista “para o mercado do mundo”. Canta em inglês e espanhol e constrói a sua carreira a pensar na internacionalização. É no Soul e no R&B que se indentifica como artista e tem como influências cantoras como Aaliyah, Lauren Hill, Ciara ou Britney Spears.

Atualmente com 22 anos, revelou que o novo álbum será um produto da sua procura para se encontrar e se conhecer a si mesma, principalmente agora que enfrenta a realidade da vida adulta. Para MAR, este será o resultado de vários anos a tentar encontrar a sua própria identidade. Segundo a cantora, a ideia é explorar as raízes da sua criatividade, através de uma mistura do R&B com o electrónico.