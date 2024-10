O cantor e compositor André Seravat lançou recentemente "Meio Verso". O single já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

Com letra da autoria do próprio artista, em colaboração com Riic Wolf, Gonzalo Tau e a dupla ADois, e música de André Seravat, Diogo Costa, Riic Wolf e Pedro Joaninho, o single é apresentado como uma "canção pop e R&B sobre encarar as mudanças de forma positiva".

"Este single é sobre abraçar as mudanças com um sorriso e ver o lado positivo, mesmo nas situações mais difíceis. Nasce do processo de cura que se segue ao final de uma relação, numa mistura de tristeza e aceitação. Percebi que, por vezes, as coisas não funcionam por uma razão maior, a vida segue e as pessoas entram e saem das nossas vidas, deixando lições valiosas. Algumas coisas simplesmente não são para durar", explica André Seravat.

“A melodia de guitarra doce e melancólica tem influências de Blues e até de Country, enquanto a minha harmonia vocal se mantém fiel ao Pop e R&B. Sinto que esta é a combinação perfeita dos géneros que mais me inspiram", acrescenta o músico em comunicado.

O lançamento marca o início de uma nova fase na carreira de André Seravat. "'Meio Verso0 representa uma evolução pessoal e artística, em que desenvolvi um olhar mais consciente sobre certas emoções. Sinto que estou a entrar numa fase mais madura e em que a minha música, além de refletir experiências pessoais, é também uma visão mais ampla sobre a vida e as relações”, conta o artista.

O single “Meio Verso’ sucede ao EP “Pontos Finais”, que André Seravat editou em 2023. Desse lançamento fazem parte os singles ‘Alguém’, ‘Fora da Lei’, ‘Sala de Espera’ e ‘Conflito’.