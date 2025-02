Recorda-se de "Merecido", "tá tranquilo, tá favorável", "gosto médio" ou "não assisti nenhum dos dois'?

Estas foram algumas das expressões que se tornaram virais, cortesia de Glória Pires na transmissão brasileira em direto dos Óscares de 2016, o ano da vitória de "O Caso Spotlight".

A forma muito pouco convencional (e fundamentada) como a atriz assumiu o papel de comentadora deu origem ao inesquecível meme com a sua imagem "Não sou capaz de opinar".

Na altura, conta-se que a atriz recebeu dez mil reais pelo trabalho. Agora, quase nove anos depois, Glória Pires vai receber uma indemnização no valor de 15 mil reais (cerca de 2512 euros, à cotação do dia), não pelo meme em si, mas por um 'site' ter usado a sua imagem e a frase sem autorização na divulgação de um urso online.

Segunda o Folha de São Paulo (via Omelete), a decisão foi de um tribunal do Rio de Janeiro, que considerou que a imagem da atriz foi explorada indevidamente pela Me Passa Ai Edições, Produções e Empreendimentos LTDA, resultando numa violação do 'seu património moral, notavelmente os direitos da personalidade concernentes à imagem e à privacidade'.

Fora dos 15 mil reais ficou um pedido de indemnização por danos morais: aqui, a justiça brasileira argumentou que Glória Pires não revelou quanto cobra pelo uso da sua imagem nem o que terá deixado de ganhar por causa da sua utilização no anúncio.