Depois de revelar "Algo Mais" no final de 2024, Milhanas prepara agora o seu segundo álbum e dois concertos especiais em Lisboa e no Porto. Veja no vídeo a conversa da artista com o SAPO Mag.

[veja aqui o vídeo] Milhanas vai apresentar o ciclo de "nova luz" em dois concertos especiais. No dia 5 de fevereiro, a artista vai subir ao palco da Casa da Música, no Porto. Uma semana depois, a 13 de fevereiro, atua no Centro Cultural de Belém, em Lisboa.