“O Brasil é o lar da Amazónia e de outros ecossistemas críticos para as alterações climáticas. O que lá acontece é importante para todos nós e o voto dos jovens é fundamental para impulsionar a mudança em prol de um planeta saudável. Para mais informações sobre o registo de eleitores no Brasil antes de 04 de Maio, visite http://olhaobarulhinho.com”, escreveu no Twitter, na quinta-feira, Leonardo DiCaprio.

Hoje, o Presidente brasileiro respondendo diretamente ao ator escreveu, também na mesma rede social: “Obrigado pelo seu apoio, Leo! É realmente importante ter todos os brasileiros a votar nas próximas eleições. O nosso povo decidirá se quer manter a nossa soberania sobre a Amazónia ou ser governado por bandidos que servem interesses especiais estrangeiros”.

Desde que tomou posse como chefe de estado no Brasil, o Governo Bolsonaro relaxou as medidas de controlo e monitorização da exploração mineira ilegal na maior floresta tropical do mundo.

A mineração ilegal é uma das principais causas de desflorestação na floresta amazónica brasileira, um problema que tem aumentado sob o governo Bolsonaro.

Com mais de 13.000 quilómetros quadrados de vegetação nativa devastada, a desflorestação na Amazónia brasileira em 2021 foi a mais elevada dos últimos 15 anos.

O Brasil liderou a perda de florestas tropicais no mundo em 2021, sendo responsável por quase a metade da destruição deste tipo de bioma registada no período, informou na quinta-feira um levantamento anual da Global Forest Watch (GFW).

Os dados da GFW, plataforma de monitorização de florestas em todo o planeta, indicam que foram destruídas no Brasil 1,5 milhões de hectares de florestas tropicais primárias no ano passado, o que representa 40% de toda a perda de florestas no planeta em 2021.