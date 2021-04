"Montero (Call Me By Your Name)", de Lil Nas X, é atualmente a canção mais ouvida no Spotify - no total, o tema do rapper soma mais de 7,7 milhões de reproduções por dia. Mas o norte-americano não tem boas notícias para os fãs.

Nas redes sociais, o artista revelou que o single poderá ser removido de todos os serviços de streaming já esta quarta-feira, dia 14 de abril.

"Não estou a brincar. Ouçam muito ‘Call Me By Your Name’ hoje, porque amanhã poderá não estar mais disponível e não há nada que possa fazer sobre isso. Obrigado a todos pelo apoio", escreveu Lil Nas X nas redes sociais, sugerindo que os fãs façam gravações da canção com o smartphone.

Segundo o músico norte-americano, a canção já não se encontra disponível em vários países.

As razões para a possível remoção da canção do serviço de streaming não são claras, frisa a revista NME. A publicação tentou contactar a equipa do rapper, que ainda não comentou o assunto. Já a Billboard avança que "Montero (Call Me By Your Name)" não será apagada dos serviços de streaming.

Nas redes sociais, a Columbia Records confirmou que está a tentar resolver a situação.