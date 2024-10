Tyler, The Creator lançou esta segunda-feira, dia 28 de outubro, o seu novo álbum e rapidamente conquistou as redes sociais. "CHROMAKOPIA", o sucessor de "CALL ME IF YOU GET LOST" (2021), conta com 14 canções e já se encontra disponível em todos os serviços de streaming de música.

Em comunicado, a Sony Music destaca que a chegada do disco "sucede ao lançamento curto, mas cativante - em que Tyler passou a apresentar o mundo de 'CHROMAKOPIA' através do vídeo enigmático 'ST. CHROMA' para revelar o álbum completo ao longo de 12 dias".

O álbum conta com a participação especial de Childish Gambino, Daniel Caesar, Doechii, GloRilla, Lil Wayne, ScHoolboy Q, Sexyy Red e Teezo Touchdown. Lola Young, WILLOW ou Santigold também colaboraram com Tyler, The Creator no novo projeto.

Ao longo de duas semanas, o artista revelou o single "Noid",detalhou a programação da 10.ª edição do seu "Camp Flog Gnaw Carnival" (que está programado para acontecer em Los Angeles nos dias 16 e 17 de novembro) e anunciou uma digressão mundial com convidados especiais (Lil Yachty e Paris Texas).

ALINHAMENTO: