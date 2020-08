Essas duas linhas, a par da de apoio social, tinham a sua abertura prevista para hoje, mas o ministério de Graça Fonseca explica que, “na sequência da apresentação destas medidas às entidades representativas do setor, dia 29 de julho, foi solicitado pelas mesmas uma alteração que tem impacto no desenvolvimento tecnológico dos formulários”.

“Assim, e para permitir a integração de dados para processamento automático de todos os pedidos, o formulário de candidatura a [estas linhas] estará online neste site apenas a partir de dia 10 de agosto”, acrescenta.

A abertura das três linhas estava prevista para dia 3 de agosto, como se pode ler no documento do Governo sobre as medidas do Programa de Estabilização Económica e Social na área da Cultura, datado precisamente de 29 de julho.

A linha de apoio social, a única que abriu hoje, é a mais significativa das três, com um teto máximo de apoio de 34,3 milhões de euros, sendo “operacionalizada através do orçamento do Fundo de Fomento Cultural”.