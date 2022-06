O MistyFestival vai decorrer até 7 de dezembro, em Braga, Espinho, Figueira da Foz, Guarda, Lisboa, Loulé, Portalegre e Porto, divulgou na quinta-feira a produtora Uguru, que o organiza.

As ”Misty Sessions”, que se realizam no último domingo de cada mês até novembro no Espelho de Água, em Lisboa, são a novidade desta edição. Nestas sessões, cada artista apresenta “concertos preparados especialmente” para este espaço frente ao rio Tejo, explica a organização em comunicado.

O alemão Christian Loffler, que regressa a Portugal, atua a 9 de novembro, na Casa da Música (CdM), no Porto, acompanhado pelo Detected Ensemble, um quarteto de cordas, a que se junta Joep Beving.

No dia seguinte, Lofter, apontado como “uma referência singular no universo da música contemporânea”, atua em Lisboa, no Centro Cultural de Belém (CCB).

Outro regresso a Portugal, é o do compositor e pianista neerlandês Joep Beving, “um dos mais aclamados artistas da edição anterior do Misty Fest”.

Beving vai atuar em Loulé, no dia 13 de novembro, para apresentar o seu novo disco, “Hermetism”.

Joana Serrat, uma cantautora catalã, cujo trabalho revela influências musicais norte-americanas e canadianas, atua em Lisboa e no Porto, respetivamente, no Museu do Oriente, no dia 27, e na CdM, no dia seguinte.

O cartaz do MistyFest inclui também os brasileiros Édu Lobo e Mônica Salmaso com quatro datas marcadas: 19 novembro, em Braga, numa “sala a anunciar”, no dia seguinte em Espinho, no auditório local, no dia 21, na CdM, e, no dia 22, no CCB.

Lisa Gerrard e Jules Maxwell, dos Dead Can Dance, têm já anunciado sete espetáculos de apresentação do seu álbum “Burn”: em Espinho, no dia 19 novembro, no auditório local; em Lisboa, no CCB, no dia 21; na CdM, no dia 23; no Teatro Municipal da Guarda, no dia 25; no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, no dia 27, em Braga, no dia 29, numa "sala a anunciar", e, finalmente, no dia 30, no Centro de Artes do Espetáculos de Portalegre.

A banda Low traz ao MistyFest o álbum “Hey What”, atuando no dia de abertura, 31 de outubro, na CdM, no Porto.

O britânico Roger Eno apresenta, em estreia a solo, o seu novo álbum, “The Turning Year”, no 23 de novembro, no Museu do Oriente, em Lisboa, e, no dia seguinte, no Auditório de Espinho.

Da área do jazz, Tigran Hamasyan, compositor e pianista arménio, toca no dia 05 de dezembro na CdM, no Porto, e, no dia seguinte, no CCB.

No ano passado, devido à Pandemia de COVID-19, assistiram aos concertos do MistyFest, cerca de 30.000 pessoas, disse à agência Lusa, fonte da organização.