"A Bibliomóvel tem ao longo destes anos, e neste 2021 que celebra 15 anos de atividade, sido um exemplo de como a ação da biblioteca pública interage diretamente com a população e se torna inclusiva, afetuosa, rompe a solidão e torna-se veículo de coesão e oportunidade, que tem no livro, na palavra e, sobretudo, na presença, a sua maior expressão", refere, em comunicado, o presidente da Câmara de Proença-a-Nova, João Lobo.

Deste modo, este município do distrito de Castelo Branco decidiu transformar em livro os 15 anos de trabalho desenvolvido pela Bibliomóvel, "recuperando a recolha que tem sido realizada pelo bibliotecário Nuno Marçal no blogue ‘O Papalagui0 (http://opapalagui.blogspot.com/) de divulgação das andanças da Bibliomóvel por estradas, terras e gentes de Proença-a-Nova".

A autarquia sublinha que, em época de pandemia, a Bibliomóvel está na linha da frente da rede de solidariedade, continuando a percorrer as aldeias do concelho de Proença-a-Nova para dar apoio à população, principalmente a enquadrada no chamado grupo de risco (idosos e doentes crónicos).

Colabora ainda na entrega domiciliária de livros que a Biblioteca Municipal de Proença-a-Nova tem em curso, numa altura em que se encontra fechada ao público por força do Estado de Emergência.

"No decurso dos anos, a Bibliomóvel foi capacitada para ser um posto avançado de contacto com o Município com várias valências e serviço de internet. E se este equipamento nos orgulha e tem somado notoriedade e prémios, é também porque existe um rosto: o nosso viajante bibliotecário Nuno Marçal. É sempre nas pessoas que reside a diferença, é para as pessoas que existimos e é esta a missão de um servidor público, caminho que o Nuno tem trilhado com identidade exemplar", sintetiza João Lobo.

Desde a viagem inaugural, realizada em 26 de junho de 2006, ao serviço de empréstimo domiciliário juntaram-se outros, sendo atualmente um posto móvel de atendimento do município de Proença-a-Nova e uma forma de levar serviços de proximidade junto dos seus utilizadores.

No início deste ano, a Bibliomóvel foi anunciada como vencedora da sexta edição do Prémio Boas Práticas em Bibliotecas Públicas Municipais, referente ao trabalho desenvolvido em 2019.

Este prémio foi instituído pela Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas DGLAB em 2014, com o objetivo de premiar anualmente serviços ou projetos inovadores e de grande impacto na comunidade, desenvolvidos por bibliotecas públicas municipais portuguesas, que contribuam também para uma melhor e mais eficiente gestão dos recursos disponíveis e que ultrapassem a atividade regular das bibliotecas.