O aguardado dueto entre Billie Eilish e Rosalía chega esta quinta-feira, dia 21 de janeiro, aos serviços de streaming. O single "Lo Vas a Olvidar" vai contar com um videoclip, que se estreia no Youtube.

O tema de Billie Eilish e Rosalía fará também parte da banda sonora do segundo episódio especial da série "Euphoria", que se estreia na HBO Portugal a 25 de janeiro.

Veja o teaser:

O segundo episódio especial de "Euphoria" segue Jules durante as férias de Natal, enquanto faz o balanço do ano. Schafer é a co-produtora executiva deste episódio especial, que ela co-escreveu com o criador de "Euphoria", Sam Levinson.