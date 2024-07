Após vários adiamentos que desesperaram os fãs, a HBO anunciou que a rodagem da terceira temporada de “Euphoria” arranca em janeiro de 2025.

O elenco principal irá regressar ou seja, Zendaya, Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Colman Domingo e Storm Reid, entre outros.

Também é esperado um salto temporal na história à volta dos cada vez menos adolescentes da ficcional cidade de East Highland, na Califórnia.

Segundo a imprensa norte-americana, a HBO prevê seis meses de rodagem e a necessidade de trabalhar à volta da disponibilidade de agenda de alguns atores cujas carreiras expandiram com sucesso para o grande ecrã desde a estreia da segunda temporada há dois anos e meio, principalmente Zendaya, Sweeney, Elordi e Domingo.

O anúncio de que vai haver uma terceira temporada será um alívio para os fãs, principalmente após as notícias de março de que o arranque da rodagem tinha sido adiado por tempo indeterminado e os atores autorizados a aceitar novos projetos que os ocupassem até ao final do ano.

Além das mortes do ator Angus Cloud em julho de 2023 por overdose, e do produtor Kevin Turen em novembro de ataque cardíaco, que abrandaram o processo criativo, os atrasos foram motivados pelos guiões: Zendaya terá detestado tanto que o criador Sam Levinson teve de recomeçar do zero.

Mesmo assim, os novos guiões também não deixaram contentes os executivos da HBO, forçando uma terceira e quarta revisão.

Segundo a revista Variety, a HBO também terá ponderado nesta fase o afastamento criativo de Levinson ou a transformação da terceira temporada num filme ou em episódios especiais.