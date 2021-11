Um dos maiores criadores de conteúdo brasileiros na internet com 12 filmes lançados na Netflix, Luccas Neto, e a sua irmã na ficção, Giovanna Alparone (mais conhecida como Gi), vão estar presentes na Comic Con Portugal, nos dias 9 e 10 de dezembro, no Parque das Nações, em Lisboa.

Com 36,2 milhões de subscritores e mais de 17 mil milhões de visualizações, Luccas Neto é o criador do maior canal de Youtube infantil brasileiro. O youtuber é responsável ainda por espetáculos, produção de filmes e conta com uma gama de produtos.

Na Comic Con Portugal, Luccas Neto irá fazer a apresentação do seu novo livro, no dia 9. "Este será o primeiro momento em que o livro será mostrado ao público, dando a possibilidade aos fãs portugueses de serem os primeiros a conhecê-lo e a adquiri-lo na loja oficial da Comic Con Portugal no recinto. O livro só ficará à venda nos restantes locais após o final do evento", frisa a organização.

No dia seguinte, os dois convidados vão participar num painel sobre as suas carreiras e haverá ainda os habituais meet & greet, autógrafos e oportunidades de fotos durante os dois dias.

"É um prazer estar de volta a Portugal, ainda por cima para este evento. Sou fã da Cultura Pop em todas as suas vertentes e esta será mais uma excelente forma de estar perto dos fãs portugueses e agora, pela primeira vez, acompanhado pela minha ´irmã` Gi. Estamos muito entusiasmados", sublinha Luccas Neto, em comunicado.