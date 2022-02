Depois de em dezembro de 2021 esgotar em poucos dias dois concertos em Portugal, no Capitólio, Luísa Sonza, a artista sensação do Brasil, anunciou o seu regresso a Lisboa. A cantora vai atuar a 7 de dezembro no Campo Pequeno.

Segundo a promotora Malpevent, Luísa Sonza é a artista pop mais ouvida no Spotify Brasil e vai trazer "consigo dois discos de sucesso, o mais recente 'DOCE 22', e inúmeros hits", como "Anaconda”, "Modo Turbo ft. Annita e Pablo Vittar” (Single Platina em Portugal), "Braba" (Single de Ouro em Portugal), "Não Vai Embora", "VIP -", "Toma", "Flores", com Vitão e "Combatchy", com Anitta, Lexa e MC Rebecca.

HORÁRIOS

Abertura de Portas: 20h30

Início de Espetáculo: 22h00

PREÇOS

Golden Circle: 45€

Plateia em pé: 35€

Bancada: 40€