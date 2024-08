Luísa Sonza ,a artista sensação do Brasil, está de volta a Lisboa para um concerto no Sagres Campo Pequeno, a 9 de dezembro. A cantora atua também no dia 6 de dezembro no Festival Authentica, em Braga

"Depois do elogiado concerto no Rock in Rio Lisboa, Luísa Sonza, uma das artistas mais talentosas do cenário musical brasileiro, cruza novamente o Atlântico para presentear todos os fãs portugueses que a anseiam ver de novo, ao vivo, em terras lusas", frisa a promotora em comunicado.

O alinhamento do concerto vai contar com temas como "Anaconda", “Modo Turbo" (com Annita e Pablo Vittar), “Braba", “Não Vai Embora", "Combatchy" (com Anitta e Lexa ft. MC Rebecca), "Chico" ou "Escândalo Íntimo".

Os bilhetes para o concerto já se encontram à venda nos locais habituais e os preços variam entre os 25 e os 60 euros. Já o passe VIP está à venda por 250 euros.