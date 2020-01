Com curadoria do maestro Martim Sousa Tavares, o ciclo A Boca do Lobo é composto por “seis eventos únicos”, cuja “natureza irrepetível sublinha que, mais que meros concertos, são experiências onde a ligação entre espaço e tempo é insubstituível”, lê-se no ‘site’ da iniciativa.

A primeira sessão, “Viagem de Inverno”, que inclui música e pintura ao vivo, acontece esta quinta-feira.

Nesse dia, a pianista Mrika Sefa, o cantor Martin Mkhize e o artista Fidel Évora “vão dar voz à ‘Viagem de Inverno’ de Schubert”.

“Quando era pequena, o piano e a guerra levaram Mrika Sefa do Kosovo até à Suíça, numa mudança drástica de paisagens e culturas. Martin Mkhize deixou a África do Sul para procurar a sua voz na Holanda, trocando as falésias da Cidade do Cabo pelos canais de Amesterdão. O artista cabo-verdiano Fidel Évora saiu do seu arquipélago natal para estudar e trabalhar na Europa, dando cores a ruas e telas com a sua arte. Três viagens distintas, três caminhos que nunca se cruzaram até se encontrarem no LuxFrágil”, lê-se na página do ‘site’ dedicada à primeira sessão de A Boca do Lobo.