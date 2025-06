“A pianista Maria João Pires sofreu um AVC ligeiro, o que a impossibilita de cumprir as datas para os concertos agendados em Portugal, onde se inclui o concerto de dia 13 de junho no Theatro Circo, além de passagens pelo Festival de Sintra e Teatro das Figuras, em Faro”, lê-se num comunicado hoje divulgado pelo Theatro Circo.

Os detentores de bilhetes para o concerto em Braga, deverão contactar “o ponto de venda onde foram adquiridos a partir de 11 de junho e até 8 de julho de 2025”.

O recital de Maria João Pires em Sintra estava marcado para dia 15 de junho, no Centro Cultural Olga Cadaval, e em Faro para dia 18, no Teatro das Figuras.

A pianista portuguesa tem também espetáculos marcados no Mónaco, no dia 22, e em Haia, nos Países Baixos, no dia 30.

Semanas depois, no dia 18 de julho, a pianista tem agendada a interpretação do Concerto para Piano n.º 4 de Beethoven em Taiwan, para depois se apresentar no Japão: em 21 de julho, em Tóquio, no dia 5 de agosto, em Hiroxima, no dia 7, em Osaca, e no dia seguinte de novo em Tóquio.

De acordo com a agenda da artista, todos os concertos no Japão, à exceção do primeiro, inserem-se nos eventos pela paz que acontecem anualmente naquele país no começo de agosto.

No dia 9 de setembro, Maria João Pires tem agendada a atuação em Londres, com o barítono Matthias Goerne, para darem sequência à série de concertos em que interpretam "Viagem de Inverno", de Schubert, que passou este ano pela Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Esta série tem também datas em Amesterdão, no dia 30 de setembro, e em Milão, no Teatro Alla Scala, no dia 5 de outubro.

Desde que atuaram juntos nos festivais de Mannheim e de Gstaad, em 2023, Matthias Goerne e Maria João Pires têm sido considerados pela crítica internacional como "uma combinação perfeita", para este ciclo de canções, somando elogios nas publicações especializadas.

Maria João Pires é uma premiada intérprete de Schubert, compositor com que também foi nomeada para os Grammy, e Matthias Goerne soma gravações distinguidas dos ciclos de canções do compositor, nomeadamente de "Viagem de Inverno", com pianistas como Alfred Brendel, Graham Johnson e Christoph Eschenbach.

Segundo a agenda da artista, para 2026 está agendado um concerto em Utreque, nos Países Baixos, no dia 16 de junho, sendo também possível encontrar um concerto com o pianista canadiano Marc-André Hamelin, no dia 28 de abril, na Filarmónica de Paris.

Maria João Pires, que completou 80 anos em julho do ano passado, é a mais internacional e reputada dos pianistas portugueses, com um percurso artístico que remonta a finais dos anos de 1940, quando se apresentou pela primeira vez em público, aos quatro anos.

Entre os prémios conquistados pelo talento artístico contam-se o primeiro prémio do concurso internacional Beethoven (1970), o prémio do Conselho Internacional da Música, pertencente à organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, 1970) e o Prémio Pessoa (1989).