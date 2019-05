Madonna vai atuar a 16, 18 e 19 de janeiro de 2020 no Coliseu de Lisboa, confirmou hoje a promotra Everything is New.

Os bilhetes estarão à venda a de 25 de maio a partir das 10h00. Os locais de venda podem ser consultados em www.everythingisnew.pt.

Os membros da Verified Lifetime Legacy do clube de fãs de Madonna, Icon, terão acesso à pré-venda que se realiza a partir de dia 22 de maio, quarta-feira, às 10h00, até quinta-feira, dia 23 de maio, às 17h00.

Os fãs poderão ter ainda acesso a pacotes de bilhete integrado com hotel, que inclui bilhete para o espetáculo, merchandising exclusivo e hotel.

A digressão Madame X terá início a 12 de setembro deste ano no BAM Howard Gilman Opera House em Nova Iorque. Madonna contará com várias apresentações em cidades norte-americanas, nomeadamente no Chicago Theatre, em Chicago, no The Wiltern, em Los Angeles, no Colosseum at Caesars Palace, em Las Vegas, no Boch Center Wang Theatre, em Boston, no Met Philadelphia e no Fillmore Miami Beach no Jackie Gleason Theatree. No início de 2020 a tour Madame X terá lugar no Coliseu de Lisboa, no Palladium em Londres e no Grand Rex em Paris.

O CAMINHO ATÉ "MADAME X"

Na página oficial, Madonna revelou que o 14.º álbum de estúdio foi gravado ao longo dos últimos 18 meses em Portugal, Londres, Nova Iorque e Los Angeles (Estados Unidos) e que foi criativamente influenciado por Lisboa, ontem tem vivido "ao longo dos últimos anos".