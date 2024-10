Tiago PZK, o inovador artista urbano argentino, anunciou a sua digressão mundial com passagem pelo LAV - Lisboa Ao Vivo no dia 21 de fevereiro. O concerto faz parte da "GOTTI A Tour 2025".

Os bilhetes serão colocados à venda no dia 1 de novembro, às 10h00, nos locais habituais e em everythingisnew.pt. "Todos os subscritores da newsletter da Everything Is New terão acesso à pré-venda do espetáculo no dia 30 de outubro às 10h00. Quem estiver inscrito, receberá um e-mail a partir das 00h00 de dia 30 de outubro com as instruções para aceder à pré-venda. Inscrições em everythingisnew.pt/newsletter", adianta a promotora.

A 11 de setembro de 2024, Tiago fez história ao tornar-se o primeiro artista argentino a atuar nos MTV VMAs. Em palco, o cantor apresentou "Alegría" ao lado de Anitta.