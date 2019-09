Da responsabilidade do Bons Sons, festival que há 10 anos leva a música portuguesa à aldeia de Cem Soldos, no concelho de Tomar (Santarém), as Noites Longas arrancam dia 27 com uma festa de abertura, a partir das 23:00, no Espaço Jazz - Edifício António Alves Raposo, em Minde, no concelho de Alcanena, também no distrito de Santarém.

Nessa festa, com sonoridades hip hop, breakbeat, funk, disco, soul e house, de entrada gratuita, irão atuar a dupla SoulFlow DJs – que nasce do coletivo feminino ButterflieSoulFlow, formado em 2006, ligado à cultura hip hop e clubbing, afirma uma nota da associação Bons Sons.

Manel Cruz, o músico portuense conhecido por projetos como Ornatos Violeta, Foge Foge Bandido, Pluto ou Supernada, e que lançou recentemente o álbum Vida Nova, dará um concerto intimista no dia 28 de setembro, às 23:30, na Fábrica de Cultura de Minde.

A banda They Must Be Crazy, que junta “músicos com experiências muito diversificadas que procuram transmitir o calor e o ‘groove’ dos sons africanos", trará ao palco do Mercado Municipal do Cartaxo no dia 4 de outubro, às 23:30, “sons originais, marcados pela dança, ritmo e sonoridades viajantes que fazem parte do seu primeiro álbum de originais, Mother Nature, lançado em 2017”, afirma a nota.