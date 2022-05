Depois de serem apresentadas todas as canções e já com as linhas para votação abertas, foi a vez dos Måneskin, vencedores da edição de 2021 do Festival Eurovisão da Canção, subirem ao palco da arena de Turim. A banda italiana apresentou o seu mais recente single, "Supermodel", pela primeira vez ao vivo.

No final da atuação, o grupo deixou um conselho aos participantes. "Divirtam-se e não se aproximem das mesas", brincou Damiano David, relembrando a polémica que marcou a reta final da emissão de 2021 e onde um vídeo dava a entender que o vocalista estaria a consumir cocaína. O artista negou os rumores e o exame toxicológico confirmou que não tinha consumido drogas.

Na despedida, a banda fez ainda uma curta versão acústica de "If I Can Dream", de Elvis Presley.