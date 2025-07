A revista Pitchfork não esqueceu “Rush!”, o terceiro álbum dos Måneskin, lançado em 2023, e fez questão de o recordar nas redes sociais.

Na passada semana, a publicação partilhou no X (antigo Twitter) um excerto da crítica que atribuiu dois valores (em dez) ao disco. Mas o vocalista Damiano David não deixou passar em branco e respondeu com ironia.

"Mesmo depois de dois anos ainda falam sobre ele", escreveu o líder da banda italiana que venceu o Festival Eurovisão da Canção, em 2021.

Os Måneskin editaram "Rush!" em 2023. O disco conta com temas como “Gossip” (com Tom Morello, dos Rage Against the Machine), "The Loneliest” ou “Mammamia".