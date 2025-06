O escritor e político Manuel Alegre venceu o Grande Prémio de Literatura Biográfica, da Associação Portuguesa de Escritores (APE), com o seu livro “Memórias minhas”, revelou na sexta-feira a organização, em comunicado.

O júri, constituído por António Pedro Pita, Paula Mendes Coelho e Salvato Teles de Menezes, atribuiu o prémio a Manuel Alegre por maioria, e justificou a escolha desta obra, inscrita numa linhagem autobiográfica, por exprimir, “nos diferentes tempos, trilhos e registos estéticos de um percurso singular, uma muito vigorosa notação dos contextos histórico-sociais, culturais e políticos das nossas últimas décadas como país”.

“Com a sua identidade de escrita, Manuel Alegre propõe ao leitor caminhos de desvendamento e partilha que se tornam instância notável de diálogo e fruição”, acrescenta o comunicado da APE, citando a ata do júri.

A mesma nota dá conta de uma outra biografia que sobressaiu dos restantes trabalhos a concurso, e que, por isso, justificou uma referência especial por parte do júri: “‘Fortuna, Casa, Tempo e Sorte - Biografia de Luiz Vaz de Camões’, da autoria de Isabel Rio Novo, pelo contributo assinalável que traz, mediante um empreendimento de fôlego, à celebração dos quinhentos anos do nascimento do poeta que tão incomparavelmente marca a nossa História Literária”.

O livro "Memórias minhas" foi editado pela Dom Quixote, em abril de 2024; "Fortuna, Casa, Tempo e Sorte - Biografia de Luiz Vaz de Camões", pela Contraponto, em junho do ano passado.

O Grande Prémio de Literatura Biográfica Miguel Torga, instituído pela Associação Portuguesa de Escritores com o patrocínio da Câmara Municipal de Coimbra, destina-se a galardoar, anualmente, obras de autores portugueses, nos domínios como biografia, autobiografia, fotobiografias, diário, memórias, entre outros.

O valor monetário deste Grande Prémio é de 12.500 euros e a cerimónia de entrega terá lugar no dia 4 de julho, Dia da Cidade, em Coimbra.

Manuel Alegre de Melo Duarte nasceu a 12 de Maio de 1936, em Águeda, estudou em Lisboa, no Porto e em Coimbra.

Em 1961 foi mobilizado para Angola, foi preso pela PIDE, e passou seis meses na Fortaleza de S. Paulo, em Luanda, onde escreveu grande parte dos poemas do seu primeiro livro, “Praça da Canção”.

Dirigente histórico do Partido Socialista, foi vice-presidente da Assembleia da República de 1995 a 2009 e membro do Conselho de Estado.

Ao longo da vida foi distinguido com vários prémios literários, como Grande Prémio de Poesia da APE-CTT, Prémio da Crítica Literária da Associação Internacional de Críticos Literários (AICL), Prémio Fernando Namora e Prémio Pessoa, em 1999.

Em 2016 recebeu o Prémio Vida Literária da APE e o Prémio de Consagração de Carreira da SPA. No mesmo ano, foi atribuído o Grande Prémio de Literatura dst ao seu livro de poemas “Bairro Ocidental”. Em 2017, foi distinguido com o Prémio Camões e, em 2019, com o Prémio Vida e Obra da SPA.