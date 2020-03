Segundo a editora discográfica, no sábado decorrerá um “festival internacional virtual” com concertos pela Internet de pianistas como Maria João Pires, Evgeny Kissin, Jan Lisiecki, Rudolf Buchbinder e Daniil Trifonov.

“A tecnologia permite-nos transformar este ano o Dia Mundial do Piano num espaço ‘online’ onde pianistas magistrais podem partilhar uma mensagem positiva e inspiradora através da música”, afirmou o presidente da Deutsche Grammophon, Clemens Trautmann, numa mensagem na página oficial da editora.

As atuações começam às 14:00, hora de Lisboa, através do Youtube e Facebook, com transmissão de atuações pré-gravadas ao vivo de cada intérprete nas respetivas casas, tendo em conta as medidas restritivas e de apelo ao isolamento social em vários países, por causa da pandemia da doença COVID-19.

Maria João Pires deverá atuar a partir do Centro de Artes de Belgais, Castelo Branco.

