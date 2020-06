Os concertos estarão a cargo da Orquestra Jazz de Matosinhos (OJM) e serão feitos de acordo com as regras sanitárias da Direção-Geral da Saúde (DGS), podendo os interessados levantar a pulseira que dá acesso aos concertos na Câmara de Matosinhos, no Posto de Turismo e na Casa da Arquitetura, nos três dias que os antecedem.

No dia 4 de julho, pelas 19:00, será apresentado o concerto “Viagem Pelos Tempos do Jazz: As Big Bands e o Jazz Moderno”, a 11, à mesma hora, a cantora Marta Ren partilha o palco com a OJM, servindo o álbum de estreia da cantora, "Stop, Look, Listen", de ponto de partida.

No terceiro fim de semana, igualmente às 19:00, o palco é de João Paulo Esteves da Silva, que tem um disco editado com a OJM, "Bela Senão Sem" (2013).

No último do mês, pelas 22:00, será apresentado o filme-concerto "O Couraçado Potemkin", de Sergei Eisenstein, com a OJM, resultado de uma encomenda da Casa das Artes de Famalicão, estreado mundialmente em outubro de 2019, no âmbito do Observatório de Cinema Close-Up.