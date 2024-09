O diretor musical da Orquestra Jazz de Matosinhos (OJM), Pedro Guedes, manifestou hoje orgulho no grupo por causa da nomeação para os prémios Grammy Latinos, pela música “Linha de Passe”, integrada no mais recente álbum.

“É com enorme orgulho que vemos o desempenho da OJM ser reconhecido nesta lista de tão grande prestígio”, declarou Pedro Guedes à agência Lusa.

A Academia Discográfica Latina revelou hoje a lista de nomeados para a 25.ª edição dos Grammy Latinos e dela consta, na categoria de “Melhor Arranjo”, a música “Linha de Passe”, com arranjos do músico brasileiro Nailor Proveta.

Esta música faz parte do álbum "Músicas Brasileiras, Músicos Portugueses", que a Orquestra Jazz de Matosinhos lançou em março passado em Portugal e no Brasil pela editora Biscoito Fino.

Pedro Guedes explicou à Lusa que este álbum resultou de um concerto com curadoria do musicólogo Zuza Homem de Mello, a convite da Casa da Arquitetura, aquando da inauguração da exposição “+Infinito Vão: 90 Anos de Arquitetura Brasileira” (2018).

Na altura, a Orquestra Jazz de Matosinhos interpretou o repertório escolhido por Zuza Homem de Mello, que também indicou os arranjadores dos temas.

Um ano e meio depois desse concerto, a orquestra decidiu gravá-lo em álbum, também como forma de homenagear Zuza Homem de Mello, que morreu em 2020, sublinhou Pedro Guedes.

Entre os candidatos aos Grammy Latinos está ainda o músico português Dino d’Santiago, na categoria de "Melhor Canção em Língua Portuguesa", com o tema “Esperança”, do qual é coautor e intérprete.

Esta música, interpretada por Dino d’Santiago e pelos músicos brasileiros Criolo e Amaro Freitas, foi gravada entre Portugal e o Brasil e editada em maio passado.

A composição foi assinada pelos três artistas e ainda pelo produtor brasileiro Nave.

“Desde o primeiro momento, o Criolo visualizou este dia! É impressionante o poder transformador, de quando acreditamos no que fazemos”, escreveu hoje Dino d’Santiago nas redes sociais.

No final deste mês, Criolo tem três concertos marcados no Porto (dia 27) e em Lisboa (dias 29 e 30), aos quais se junta uma atuação, no dia 28, no espetáculo “Mundu Nôbu Experience”, na Praça do Município, em Lisboa, organizado pela recém-criada associação e projeto social Mundu Nôbu, de Dino d’Santiago.

A 25.ª edição dos Grammy Latinos está marcada para 14 de novembro em Miami, nos Estados Unidos.

O produtor mexicano Edgar Barrera é o artista mais nomeado para os Grammy Latinos deste ano, com nove indicações, seguido da cantora colombiana Karol G e do rapper porto-riquenho Bad Bunny, ambos com oito nomeações cada.