A medida reforça a já precária situação financeira da Filarmónica de Los Angeles, que programa a temporada de verão do Bowl e tinha cancelado os concertos de primavera no Walt Disney Concert Hall, no centro da cidade, ficando à mercê das doações que recebe.

Esta quarta-feira, foram anunciadas novas medidas de redução de custos para o verão: um quarto dos funcionários não sindicalizados, assim como a orquestra do Hollywood Bowl serão dispensados, somando-se a reduções salariais prévias e outras demissões.

"Estamos a fazer o necessário para garantir que continuemos aqui no próximo século", informou Smith.

Quase metade dos casos e mortes na Califórnia por COVID-19 aconteceu em Los Angeles, que abrange a meca do entretenimento. "Esta decisão faz-me sentir mal por todos os moradores, que fizeram do Bowl e do (teatro) Ford um ritual de cada verão", disse a supervisora, Sheila Kuehl. "Mas é a melhor decisão que se pode tomar", sublinhou.

O presidente de Los Angeles, Eric Garcetti, já tinha antecipado que grandes eventos, como concertos e eventos desportivos, poderiam não regressar este ano.