O MEO continua a apostar na música e, em 2020, vai apoiar o festival Monte Verde, que se realiza anualmente nos Açores.

A nona edição do MEO Monte Verde está marcada para os dias 6, 7 e 8 de agosto de 2020 na Praia do Monte Verde, a norte da ilha de São Miguel. Os Dub Inc, Julinho KSD, DJ Vibe e a Banda do Filme “Variações” são os primeiros quatro nomes a integrar cartaz.

"O Monte Verde Festival nasceu em 2012 e desde então tem vindo a marcar o verão com três dias que juntam o melhor da música local, nacional e internacional na Praia do Monte Verde, com um cartaz eclético e programação variada que pretende proporcionar aos seus festivaleiros uma experiência completa de música e entretenimento. Com mais de 25 mil pessoas na última edição, este festival tem vindo a crescer ao longo dos anos, tendo inclusive sido nomeado para várias categorias de prémios que distinguem o que de melhor se faz em festivais na Península Ibérica", frisa o MEO em comunicado.

João Epifânio, administrador da Altice Portugal para o segmento de consumo, frisa que "é muito gratificante para nós podermos continuar a levar tecnologia e inovação a todo o país através da música, e o MEO Monte Verde é o culminar desta simbiose, e uma parceria que antevejo de muito sucesso".

Os bilhetes já se encontram à venda na Blueticket e nas Lojas CTT.