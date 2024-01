No espetáculo "Lisbon Film Orchestra Live with Friends", a orquestra vai interpretar bandas sonoras de filmes e séries como "Barbie", "Wednesday", "Stranger Things", "Os Simpsons", "James Bond", "O Senhor dos Anéis" ou "Harry Potter", e celebrar a eterna magia das composições de John Williams, Hans Zimmer ou Ennio Morricone.

O espetáculo vai contar com participações especiais, como os D ́ZRT, além das vozes habituais de Patrícia Duarte e Vânia Blubird e da estreia da cantora Inês Branco.

"A LFO inova continuamente na definição de novos alinhamentos e na produção audiovisual. Com mais de 100 elementos em palco, prepara uma performance musical única entre músicos, um coro contagiante e as vozes inconfundíveis de convidados especiais, com a presença já confirmada dos D ́ZRT e das cantoras Patrícia Duarte, Vânia Blubird e Inês Branco", frisa o comunicado.

A tecnologia audiovisual promete "envolver o público numa experiência imersiva, com várias telas - LED walls - a projectarem imagens das grandes obras da sétima arte interpretadas em palco pela orquestra".

Em parceria com a WIDEX - empresa especialista em aparelhos auditivos -, o "Lisbon Film Orchestra Live with Friends" será o primeiro espetáculo em Arena no país a garantir ao público com deficiência auditiva a possibilidade de desfrutar do concerto com qualidade sonora de excelência, através de um avançado sistema eletromagnético.

"A LFO é pioneira ao estrear um sistema que ficará implementado para todos os concertos na principal sala de espetáculos do país", adianta a promotora.

Mais de meio milhão de pessoas já assistiram aos vários espetáculos da Lisbon Film Orchestra (LFO). Criada há 16 anos, é a única orquestra portuguesa dedicada em exclusivo à interpretação de obras musicais que marcam a história da sétima arte.