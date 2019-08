VEJA AS FOTOS DOS CONCERTOS:

"Vem na Vibe", "É Só Love" e um medley com vários êxitos aqueceram o público. "(We Stay) Up All Night" e "Faz Gostoso" foram os temas mais celebrados e dançados da noite.

Depois de Blaya contagiar o MEO Sudoeste, os Years and Years espalharam sorrisos e amor pela Herdade da Casa Branca. A banda britânica passeou pelos seus dois discos, mas o centro das atenções foi "Palo Santo", álbum editado em 2018.

créditos: DIOGO ALMEIDA

"Shine", "Rendez Vous", "King" e "Play" garantiram os momentos de maior festa do concerto dos Years and Years no MEO Sudoeste.

Mas o ponto alto e o momento mais aguardado da noite chegou pouco depois da meia-noite, como o furacão Anitta. Pela segunda vez em Portugal, a cantora brasileira seduziu os milhares de festivaleiros com os seus temas ritmados e 'calientes'.

Ao longo de quase duas horas, Anitta fez o público dançar com temas que misturam funk carioca, música, r&b, hip-hop, reggae e reggaeton. Em palco, a acompanhá-la estiveram dezenas de bailarinos, sempre sincornizados com os passos da artista.

"Paradinha", "Essa Mina É Louca", "Sua Cara", dos Major Lazer, "Vai Malanda", "Terramoto", "Downton", "Bola Rebola" e "Show das Poderosas" foram alguns dos temas mais celebrados da noite.

Um dos pontos altos do concerto chegou já na reta final: depois dos primeiros versos de "Faz Gostoso", tema da brasileira com Madonna, Anitta chamou a palco Blaya. As duas artistas e os milhares de fãs cantaram a uma só voz o tema da portuguesa que foi adaptado pela cantora norte-americana no disco "Madame X".

No MEO Sudoeste, Anitta provou mais uma vez que é uma máquina de sucessos, sempre acompanhada por uma equipa bem oleada para fazer grandes espetáculos em qualquer parte do mundo. A dança, mas sobretudo um alinhamento certeiro, conquistaram os festivaleiros que não faltaram ao primeiro dia do MEO Sudoeste.

Já depois das duas e meia da manhã, a festa continuou na Zambujeira do Mar com Steve Aoki.