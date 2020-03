"Os festivais de verão estão ainda a alguns meses de distância e acreditamos que, durante este tempo, com a continuada colaboração e sentido de responsabilidade de todos, vamos ultrapassar o momento que agora atravessamos", sublinha a organização na nota partilhada nas redes sociais.

"Trabalhamos em estreita colaboração com as autoridades competentes em todas as áreas, cujas indicações continuaremos sempre a seguir com rigor, tendo como primeira prioridade garantir a segurança do público, dos artistas, de todas as equipas e das famílias de todos os envolvidos nos nossos festivais", frisa a Música no Coração.

A promotora acrescenta que está a trabalhar, a partir de casa, "para que os nossos festivais se realizem este ano nas datas previstas, e apelamos à compreensão dos que se têm manifestado preocupados e também solidários, agradecendo desde já alguma paciência".

