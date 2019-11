No que está a ser descrito como quebrar um tabu no cinema francês, Adèle Haenel acusou publicamente o realizador Christophe Ruggia de assédio sexual.

Aacusação surge no âmbito de um extenso artigo de investigação publicado pelo jornal on-line Mediapart, "#MeToo: Adèle Haenel quebra um novo tabu" (apenas disponível por assinatura).

Embora várias mulheres tenham denunciado o cineasta Luc Besson em junho de 2018 num artigo também do Mediapart, Adèle Haenel, premiada com dois César (os Óscares franceses), é a primeira estrela a dar a cara como vítima de alegados abusos: é bastante conhecida graças a filmes como "Apollonide - Memórias de Um Bordel", "Os Combatentes", "O Homem Demasiado Amado", "La fille inconnue", "120 Batimentos Por Minuto" e "Portrait de la jeune fille en feu", premiado no último Festival de Cannes.

Adèle Haenel diz que Christophe Ruggia a começou a assediar aos 12 anos, após escolhê-la para o que seria o seu primeiro filme, "Les Diables" (2002). O realizador tinha 36 anos.

O artigo descreve um "assédio sexual permanente" entre 2001 e 2004, quando tinha 15 anos, envolvendo desde toques em várias partes do corpo a beijos forçados no pescoço, no apartamento do realizador ou em viagens para festivais de cinema.