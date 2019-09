Miguel Angelo lança esta sexta-feira um novo single. "NOVA", com Filipe Sambado & Chinaskee, é o primeiro tema de um "conjunto de canções criadas e produzidas num exercício criativo" que o cantor "iniciou em 2019 com nomes meritórios da nova música nacional".

O conjunto de canções irá chamar-se "NOVA(pop)" e será editado no dia 15 de novembro.

"O primeiro single resulta da acção directa de Filipe Sambado e Chinaskee sobre demo de Miguel Angelo, que com liberdade total e autonomia participam nele e assinam a sua produção. O mesmo fizeram os D’Alva e Surma, que partilhando estéticas próprias fundem o seu imaginário musical com as canções de 'NOVA (pop)'", explica em comunicado.

Miguel Angelo frisa ainda que não se "via a fazer música com mais ninguém há muito tempo". "Apenas por uma questão de princípio que é a estética, o gosto - sim essa coisa do gosto, que ainda defendo, coisa que fascina... Há agora um conjunto de músicos e artistas que são talvez a primeira geração da música portuguesa com a qual me identifico totalmente. Pelo que escrevem e dizem, tocam e vestem. E penso também que são a primeira geração que me aborda de uma forma honesta e despretensiosa", conta.

A apresentação de "NOVA (pop)" está marcada para o dia 18 de novembro na Arena Live do Casino de Lisboa.

O vídeo de "NOVA" foi realizado por Edgar Keats.

VEJA O VÍDEO: