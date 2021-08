A bagagem estava dentro do carro do seu guarda-costas, que foi roubado na segunda-feira à noite em frente ao hotel em que se encontrava hospedado, informou esta sexta-feira o jornal britânico The Sun.

"Recebemos uma denúncia de um BMW X7 roubado em Church Street, Birmingham, na madrugada de terça-feira", confirmou um porta-voz da polícia, sem confirmar a identidade do proprietário.

"O carro foi encontrado pouco depois em Smethwick", acrescentou, destacando que "a investigação continua", graças especialmente "às câmaras de vigilância na área onde estava o veículo".

No entanto, "tudo o que havia em seu interior desapareceu", disse uma fonte ao The Sun, referindo-se à "parte da bagagem e pertences do ator de 59 anos".

Segundo o jornal, os ladrões identificaram e duplicaram o sinal enviado pela chave de ignição do carro de luxo, tudo isso a dois minutos de uma esquadra.

A presença de Cruise, conhecido por fazer a maioria das cenas de risco dos seus filmes, causou grande rebuliço durante toda a semana nesta região do norte de Inglaterra.