O funeral realiza-se terça-feira, no Porto, segundo a mesma fonte.

Um comunicado será emitido hoje, pelas 15:00, através do Círculo Literário Agustina Bessa-Luís, segundo a família da escritora.

O governo decretou um dia de luto nacional para esta terça-feira.

Maria Agustina Ferreira Teixeira Bessa-Luís nasceu em Vila Meã, Amarante, em 1922, e editou mais de 50 títulos, entre romances, contos, peças de teatro, biografias romanceadas, crónicas de viagem, ensaios e livros infantis.

O primeiro livro de Agustina Bessa-Luís, "Mundo Fechado", foi publicado em 1948. O romance "A Sibila", publicado há 60 anos, valeu-lhe os prémios Delfim Guimarães e Eça de Queiroz, os primeiros de uma lista de vários galardões, entre os quais o de Romance e Novela, da Associação Portuguesa de Escritores, em 1983, pela obra "Os meninos de ouro", e que voltou a receber em 2001, com "Joia de família".

Em 1951, venceu os Jogos Florais do Minho com o conto “Civilidade”, ao qual concorreu usando como pseudónimo o nome do seu marido, o advogado Alberto Oliveira Luís. Em 1997, quando publicou “Um Cão que Sonha”, numa conversa com público, em Oeiras, realçou a importância que tinha na sua escrita o marido. “Por tudo, do apoio à compreensão, ao incentivo e ao amor incondicional”, afirmou. Alberto Oliveira Luís, que foi o responsável pela fixação do texto da escritora, morreu em novembro de 2017, aos 94 anos.

"Poucos são os que me leem, mas muitíssimo mais os que me conhecem"

A escritora afirmou numa palestra pública que era uma escritora mais conhecida do grande público do que lida, apesar das sucessivas reedições de títulos seus, nomeadamente, “A Sibila”.

“Poucos são os que me leem, mas muitíssimo mais os que me conhecem”, disse a escritora, que contou em seguida um episódio passado no Porto, em que uma senhora na rua de Cedofeita a interpelou e lhe disse: “Sabe, gosto muito de si, até estou a pensar um dia destes comprar um livro seu”.

Muitas das suas obras estão traduzidas em diferentes idiomas e algumas foram adaptadas ao cinema, sobretudo por Manoel de Oliveira, que realizou "Francisca" (inspirado em "Fanny Owen", em 1981), "Vale Abraão" (1993), "O Convento" (inspirado nas "Terras do Risco", em 1995), "Party" (1996), "Inquietude" (inspirado no conto "A Mãe de um Rio", em 1998), "O Princípio da Incerteza" (2001) e "O Espelho Mágico" (adaptado de "A Alma dos Ricos", em 2005). Em 2008, João Botelho adaptou "A Corte do Norte".