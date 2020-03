Genesis Breyer P-Orridge, cantor, músico, compositor e poeta britânico, morreu este sábado, 14 de março, anunciaram as suas filhas nas redes sociais. O artista lutava há vários anos contra uma leucemia.

Neil Andrew Megson, nome de batismo de P-Orridge, nasceu em Manchester a 22 de fevereiro de 1950, cresceu em Essex e foi o fundador e mentor dos Throbbing Gristle e Psychic TV, bandas influentes na música industrial e pós-punk com um assinalável experimentalismo eletrónico.

O artista também integrou os projetos paralelos Thee Majesty e Splinter Test e colaborou com bandas como os Pigface. Antes desses grupos, iniciou a vida artística nos coletivos Worm e COUM Transmissions, tendo desenvolvido em paralelo um interesse pelo ocultismo e experiências de vanguarda. Foi também nesses primeiros projetos que começou a explorar uma visão transgressora, com atuações que geraram polémica pela provocação sexual.

Neil Andrew Megson identificava-se com o 'terceiro sexo', preferindo os pronomes 's/he' e 'h/er', e mudou oficialmente o nome para Genesis P-Orridge em 1971. Em 1993, o artista e a companheira, Lady Jaye, sujeitaram-se a uma cirurgia para que os seus corpos se tornassem o mais parecidos possível.

P-Orridge editou três álbuns com os Throbbing Gristle e 14 com os Psychic TV. O último da segunda banda, "Alienist", foi editado em 2016.

O britânico atuou pela última vez em Portugal em 2014, no festival Reverence Valada, no Cartaxo.