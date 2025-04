Simon Cowell é a mais recente confirmação do ICON, o evento dedicado à inovação e liderança, que decorre de 4 a 6 de junho no MEO Arena, em Lisboa. O britânico vai marcar presença no último dia (6 de junho).

Conhecido como o criador de formatos de sucesso mundial como "The X Factor "e "Got Talent", o produtor britânico é uma das figuras mais influentes da indústria do entretenimento. Como fundador da Syco Entertainment, foi responsável pelo lançamento das carreiras de artistas como One Direction, Camila Cabello e Little Mix.

Simon Cowell, que também tem trabalhado na produção de conteúdos para televisão, música e cinema, junta-se agora ao painel de oradores do ICON, onde irá partilhar a sua visão sobre o futuro da criatividade, do talento e da indústria que ajudou a moldar.

Os bilhetes para o evento já estão à venda em meoblueticket.pt, nas lojas MEO e nos locais habituais.