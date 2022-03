Morreu Lil Bo Weep, cantora e youtuber australiana, morreu esta semana, aos 22 anos. A notícia foi confirmada pelo pai da jovem, Matthew Schofield, as redes sociais.

"A minha filha perdeu a luta pela vida para a depressão, o trauma e o vício em drogas", revelou o pai da cantora. Ela lutou ferozmente contra os seus demónios, como todos nós, mas não conseguiu lutar mais. Perdemo-la. Como pai, estou orgulhoso dela. Foi a minha heroína, a minha filha e a minha melhor amiga", frisou Matthew Schofield.

Lil Bo Weep começou a sua carreiras nas redes sociais, nomeadamente na plataforma de música Soundcloud. Atualmente, no Spotify, a artista é acompanhada por mais de 230 mil ouvintes mensais.

A cantora era conhecida pelos temas "CODEPENDENCY" e "not ok but its ok".