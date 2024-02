O cantor country Toby Keith morreu esta segunda-feira, dia 5 de fevereiro, depois uma batalha contra um cancro. O artista tinha 62 anos.

Em comunicado, a família sublinha que o músico norte-americano "lutou com coragem" contra a doença. "Por favor, respeitem a privacidade da família neste momento", pode ler-se no comunicado publicado nas redes sociais.

Toby Keith foi diagnosticado com cancro no estômago em 2022.

Em setembro de 2023, o músico subiu ao palco dos People's Choice Country Awards e foi homenageado com o galardão de Country Icon.

Toby Keith editou o seu disco de estreia em 1993. "Red Solo Cup", "I Wanna Talk About Me" e "Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American)", lançada depois os ataques de 11 de setembro de 2001, foram alguns dos maiores sucessos da carreira do artista.