O cantor e compositor norte-americano Mark Lanegan, conhecido líder da banda Screaming Trees, morreu hoje aos 57 anos na sua casa em Killarney, na Irlanda, segundo uma nota publicada na sua página oficial do Facebook.

“O nosso querido amigo Mark Lanegan morreu esta manhã […]. Um cantor, compositor, autor e músico amado […]”, lê-se na nota, acrescentado que “a família pede a todos que respeitem a sua privacidade”.

Nenhuma outra informação, como as causas da morte, foi avançada até ao momento.

Mark Lanegan, que iniciou a carreira nos anos de 1980, foi vocalista da banda Screaming Trees, uma das principais impulsionadoras do movimento grunge.

O músico colaborou ainda com os Queens of the Stone Age, Mondo Generator, Masters of Reality, Melissa Auf der Maur, Isobel Campbell e Kurt Cobain (Nirvana).