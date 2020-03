"Mécia de Sena, a viúva de Jorge de Sena, faleceu esta manhã, 28 de março, em Los Angeles, Califórnia. A família pede a amigos e conhecidos que respeitem a sua privacidade, neste triste momento", lê-se na mensagem de um dos seus filhos.

Nascida em Leça da Palmeira, a 16 de março de 1920, Mécia de Freitas Lopes Sena era filha do músico e compositor Armando Leça, investigador do "Cancioneiro Musical Popular Português", e irmã do professor, crítico e historiador Óscar Lopes (1917-2013). Formada em Ciências Histórico-Filosóficas, pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, detentora do curso do Conservatório de Música do Porto, foi professora, primeiro, e, depois do casamento, em 1949, "colaboradora literária" de Jorge de Sena, e "à altura dele".

A opinião é do próprio escritor, para quem, "sem o [seu] apoio, não teria sido possível realizar talvez metade do que realizou, quer como autor, quer como professor", recordou Rui Silvino de Freitas Lopes, na sua crónica familiar, citada pela investigadora Maria Otília Pereira Lage, na obra "Mécia de Sena e a escrita epistolar com Jorge de Sena: Para a história da cultura portuguesa contemporânea".

As cartas e a escrita de natureza diarística marcam a produção literária de Mécia de Sena, nomeadamente a obra inédita "Flashes", que Otília Pereira Lage evoca como exemplo de literatura intimista e de expressão "micro-textual", predominantemente sob "a forma de um diálogo continuado [com Jorge de Sena], que a morte deixara em suspenso".