O artista nascido em Portugal e de nacionalidade brasileira, morreu numa unidade hospitalar da cidade brasileira, onde estava internado, segundo a mesma fonte.

Desde 1953 radicado no Brasil, onde vivia, em São Paulo, Fernando Lemos pertence à terceira geração de modernistas portugueses e o seu trabalho foi inicialmente inspirado pelo movimento surrealista.

Deixa uma vasta obra de pintura, desenho, poesia, e também na área do design, gráfico e industrial.

Este ano, Fernando Lemos teve em Portugal, pela primeira vez, uma exposição totalmente dedicada à sua produção no design gráfico - uma disciplina que ocupou grande parte da sua vida criativa -, com um total de 230 obras, organizada pelo Museu do Design e da Moda (MUDE), na Cordoaria Nacional, em Lisboa.

A mostra “Fernando Lemos Designer” mostrou, de acordo com a diretora do MUDE na altura da inauguração, a faceta criadora “ainda pouco conhecida do público”.