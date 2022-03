O ator argentino Enrique Pinti, que ganhou fama como humorista e teve uma extensa carreira no cinema, teatro e televisão, morreu no passado domingo, aos 82 anos, informou a família do artista.

Pinti estava internado desde o início de março num hospital de Buenos Aires por problemas derivados da diabetes, que se agravaram no último passado. O ator planeava o regresso aos palcos com um espetáculo num teatro na rua Corrientes, na capital argentina, onde foi velado na segunda-feira. "Escolhemos despedir-nos de Enrique Pinti - uma grande referência nesta sala de teatro - lembrando a sua última casa. A sua saúde não lhe permitiu materializar o anunciado 'Muito em breve'. Sem dúvida, Enrique é o protagonista hoje de um dos momentos tristes da história do teatro argentino", escreveu Carlos Rottemberg, produtor teatral e amigo do ator, nas redes sociais. Precursor da comédia stand-up na Argentina, Pinti promoveu, produziu e dirigiu dezenas de espetáculos do chamado "café-concerto", onde misturava humor, música, dança e monólogos. Com uma extensa carreira no cinema e na televisão, trabalhou em mais de vinte filmes.