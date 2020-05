Jorge Santana, irmão mais novo de Carlos Santana, morreu aos 68 anos. A notícia foi confirmada na passada sexta-feira, dia 15 de maio, pelo irmão, nas redes sociais.

"Celebremos o espírito magnífico do nosso querido irmão Jorge (...) Ele mudou-se para o reino da luz que não faz sombra. Os olhos do meu coração vêem-no, claramente, entre os nossos gloriosos e magníficos pais, Josefina e José", escreveu Carlos Santana na sua página no Facebook.

Jorge Santana fez parte dos Malo, sendo o tema "Suavecito" o maior sucesso da banda. Ao lado do irmão, o músico gravou "Santana Brothers", de 1994. Os dois guitarristas da família Santana tocaram também juntos no disco "Sacred Fire: Live In South America", lançado por Carlos Santana em 1993.