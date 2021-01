SOPHIE, DJ e produtora e compositora de música electrónica, morreu aos 34 anos, confirmou o seu agente ao The Guardian. De acordo com a agência da artista escocesa, a cantora terá sofrido um "acidente súbito" na madrugada deste sábado, dia 30 de janeiro.

"Neste momento, o respeito e a privacidade para a família são a nossa prioridade. Também pedimos respeito aos seus fãs para que anatureza privada desta notícia seja tratada com sensibilidade", frisou o seu agente.

A equipa da artista lembrou ainda que SOPHIE "foi pioneira num novo som, uma das artistas mais influentes da última década". "Não apenas pela produção engenhosa e criatividade, mas também pela mensagem e visibilidade que foi alcançada. Um ícone de libertação", sublinhou a agência.

Nascida em Glasgow, na Escócia, em 1986, esteve nomeada para o Grammy de Melhor Álbum de Dança e Eletrónica com o disco de estreia "Oil of Every Pearl's Un-Insides", tornando-se na primeira artista transgénero a estar na corrida aos prémios mais importantes da música.

Além da carreira solo, SOPHIE também trabalhou com outros artistas. A artista foi uma das autoras e produtoras de "Vroom Vroom", single do EP de Charli XCX, com trabalhou várias vezes.

A cantora também colaborou em "Bitch, I'm Madonna", single da 'rainha do pop' com Nicki Minaj. A canção foi um dos singles do álbum "Rebel Heart", editado 2015.

Em junho de 2019, atuou em Portugal no NOS Primavera Sound, no Porto. Já em 2018 subiu ao palco do NOS Alive, em Oeiras.