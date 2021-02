U-Roy, estrela da música reggae , morreu aos 78 anos. A notícia foi confirmada por um representante da Trojan Records, citado pelo The Guardian. A causa da morte do artista não foi confirmada.

U-Roy era considerado uma das figuras mais importante do toasting, estilo artístico de dee-jaying, com uma componente vocal e poética, que transformou o estatuto criativo do DJ no reggae, contribuindo também para a evolução do rap nos Estados Unidos.

O artista começou a sua carreira em "discotecas ambulantes", que se tornaram populares na Jamaica a partir dos anos 1950. Já na década de 1960, o U-Roy torna-se no DJ principal de King Tubby.

“Earth’s Rightful Ruler”, com Peter Tosh, foi o primeiro single do artista.

O jamaicano atuou em Portugal em 20210, no Festival Músicas do Mundo, em Sines.