De acordo com a organização do A.R.T. Music Festival, num comunicado divulgado na quarta-feira, o novo festival, “que vai reunir uma seleção de artistas que representam o melhor da ‘World Music’ [Músicas do Mundo, em português]”, realiza-se nos dias 13, 14 e 15 de setembro no Estádio Municipal de Oeiras.

Alborosie & Shengen Clan, Alpha Blondy, Anthony B & House of Riddim, Chelsea Dinorath, Gentleman, Leo 2745, Regula e Ryu the Runner são as primeiras confirmações da primeira edição do festival, promovido pelo Grupo Chiado, em colaboração com a Câmara Municipal de Oeiras.

A atuação do “ícone do reggae” Alborosie, que estará acompanhado pelo The Sehengen Clan, está marcada para 13 de setembro.

No mesmo dia, o primeiro do festival, atuam também Regula, “figura incontornável da música urbana portuguesa”, e Leo 2745, “uma das revelações nacionais de 2023”.

No segundo dia do festival, 14 de setembro, sobem a palco Alpha Blondy, “uma das maiores lendas do reggae mundial”, e Chelsea Dinorath, “uma das principais vozes da nova geração da música dos PALOP [Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa]”.

Para o último dia, 15 de setembro, estão já confirmados, “diretamente da Jamaica” Anthony B & House of Riddim, Gentleman, “o artista que representa a vibrante cena reggae da Alemanha”, e Ryu, The Runner, que “faz parte da nova geração brilhante do trap brasileiro”.

De acordo com a organização, os bilhetes para o festival “estarão disponíveis em breve através dos canais oficiais de venda”.