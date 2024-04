O cartoonista e escritor brasileiro Ziraldo morreu no passado sábado, dia 6 de abril. O artista tinha 91 anos.

O autor foi o criador da popular personagem "Menino Maluquinho", considerada um dos maiores sucessos da história da literatura infantil no país. Nome maior da literatura infantil brasileira, o brasileiro criou ainda a revista de BD "Turma do Pererê".

Em 1969, o artista foi premiado no Salão Internacional de Caricaturas de Bruxelas e pela Associação Internacional de Imprensa.

O funeral do cartoonista realizou-se no domingo, 7 de abril, na Associação Brasileira de Imprensa, no centro do Rio de Janeiro.